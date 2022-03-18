РБК: Центробанк попросил банки усилить контроль за перекупщиками и операциями в валюте

ЦБ попросил банки усилить контроль за перекупщиками и операциями в валюте. Об этом информирует РБК со ссылкой на письмо зампреда Банка России Юрия Исаева кредитным организациям.

В частности, банкам советуют обращать внимание на операции физических и юридических лиц, «направленные на обход специальных экономических мер», а также на «аномалии» в их транзакционной активности.

При выявлении подозрительных действий банкам рекомендуется провести углублённую проверку действий клиента и при необходимости отказать в проведении операции и направить информацию в Росфинмониторинг.

Банк России с 9 марта ввёл временный порядок операций с наличной валютой.

Вице-спикер Совета Федерации, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлёв заявил, что ужесточение наказания за продажу валюты на чёрном рынке не обсуждается.