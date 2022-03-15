Сенатор Журавлёв: ужесточение наказания за продажу валюты на чёрном рынке не обсуждается

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Вице-спикер Совета Федерации, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлёв заявил, что ужесточение наказания за продажу валюты на чёрном рынке не обсуждается.
Сенатор Журавлёв: ужесточение наказания за продажу валюты на чёрном рынке не обсуждается
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«Никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в правительственной комиссии», — сказал Журавлёв РИА Новости.

Ранее Сергей Макаров, партнёр Anderida Financial Group, высказался о перспективах хранения сбережений в юанях. В беседе с газетой «Известия» он отметил, что особого смысла держать юань в портфеле не было, но сейчас ситуация изменилась.

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