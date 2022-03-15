Сенатор Журавлёв: ужесточение наказания за продажу валюты на чёрном рынке не обсуждается

Вице-спикер Совета Федерации, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлёв заявил, что ужесточение наказания за продажу валюты на чёрном рынке не обсуждается.

«Никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в правительственной комиссии», — сказал Журавлёв РИА Новости.

Ранее Сергей Макаров, партнёр Anderida Financial Group, высказался о перспективах хранения сбережений в юанях. В беседе с газетой «Известия» он отметил, что особого смысла держать юань в портфеле не было, но сейчас ситуация изменилась.