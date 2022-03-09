Центробанк ввёл временный порядок операций с наличной валютой

Банк России с 9 марта ввёл временный порядок операций с наличной валютой. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан: все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — говорится в заявлении.

По данным ЦБ, сумма порядка 90% валютных счетов в российских банках не превышает $10 тыс.

«В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счёта», — отметили в Центробанке.

Отмечается, что конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

Ранее Банк России принял решение, согласно которому с 4 марта компании-импортёры при покупке валюты на бирже не будут платить комиссию в размере 12% от суммы сделки.

Регулятор также сообщил, что не будет проводить 9 марта торги в секции фондового рынка.

Как отметили в Кремле, российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».