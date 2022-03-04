Мосбиржа сообщила об отсутствии комиссии для компаний-импортёров при покупке валюты

Банк России принял решение, согласно которому с 4 марта компании-импортёры при покупке валюты на бирже не будут платить комиссию в размере 12% от суммы сделки. Об этом сообщается в пресс-релизе Московской биржи.

Как отмечает ТАСС компаниям-импортёрам необходимо будет подтвердить наличие контрактных обязательств перед иностранными поставщиками.

Для российских компаний комиссия в размере 12% будет действовать.

4 марта ЦБ России снизил до 12% комиссию брокеров при покупке физлицами валюты.

Ранее брокеры сообщили о предписании российского регулятора с 3 марта с 09:00 взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.

В ЦБ России объяснили комиссию брокеров в 30% при покупке физлицами валюты.

В четверг, 3 марта, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 110 рублей.

В ЦБ заявили, что в период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии на Мосбирже.