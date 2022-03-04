Мосбиржа сообщила об отсутствии комиссии для компаний-импортёров при покупке валюты
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Как отмечает ТАСС компаниям-импортёрам необходимо будет подтвердить наличие контрактных обязательств перед иностранными поставщиками.
Для российских компаний комиссия в размере 12% будет действовать.
4 марта ЦБ России снизил до 12% комиссию брокеров при покупке физлицами валюты.
Ранее брокеры сообщили о предписании российского регулятора с 3 марта с 09:00 взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.
В ЦБ России объяснили комиссию брокеров в 30% при покупке физлицами валюты.
В четверг, 3 марта, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 110 рублей.
В ЦБ заявили, что в период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии на Мосбирже.