Мосбиржа сообщила об отсутствии комиссии для компаний-импортёров при покупке валюты

Короткая ссылка
Банк России принял решение, согласно которому с 4 марта компании-импортёры при покупке валюты на бирже не будут платить комиссию в размере 12% от суммы сделки. Об этом сообщается в пресс-релизе Московской биржи.
Мосбиржа сообщила об отсутствии комиссии для компаний-импортёров при покупке валюты
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Как отмечает ТАСС компаниям-импортёрам необходимо будет подтвердить наличие контрактных обязательств перед иностранными поставщиками.

Для российских компаний комиссия в размере 12% будет действовать.

4 марта ЦБ России снизил до 12% комиссию брокеров при покупке физлицами валюты.

Ранее брокеры сообщили о предписании российского регулятора с 3 марта с 09:00 взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.

В ЦБ России объяснили комиссию брокеров в 30% при покупке физлицами валюты.

В четверг, 3 марта, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 110 рублей.

В ЦБ заявили, что в период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии на Мосбирже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить