ЦБ России снизил до 12% комиссию брокеров при покупке физлицами валюты

Размер комиссии для физических и юридических лиц за покупку валюту через брокеров составит 12% от суммы операции. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ России.

«Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30 до 12%», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, комиссия для юридических лиц также будет составлять 12% от суммы операции.

Ранее брокеры сообщили о предписании российского регулятора с 3 марта с 09:00 взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.

В ЦБ России объяснили комиссию брокеров в 30% при покупке физлицами валюты.

В четверг, 3 марта, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 110 рублей.

В ЦБ заявили, что в период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии на Мосбирже.