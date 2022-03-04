ЦБ России снизил до 12% комиссию брокеров при покупке физлицами валюты
- РИА Новости
«Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30 до 12%», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, комиссия для юридических лиц также будет составлять 12% от суммы операции.
Ранее брокеры сообщили о предписании российского регулятора с 3 марта с 09:00 взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.
В ЦБ России объяснили комиссию брокеров в 30% при покупке физлицами валюты.
В четверг, 3 марта, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 110 рублей.
В ЦБ заявили, что в период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии на Мосбирже.