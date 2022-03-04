ЦБ России снизил до 12% комиссию брокеров при покупке физлицами валюты

Короткая ссылка
Размер комиссии для физических и юридических лиц за покупку валюту через брокеров составит 12% от суммы операции. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ России.
ЦБ России снизил до 12% комиссию брокеров при покупке физлицами валюты
  • РИА Новости

«Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30 до 12%», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, комиссия для юридических лиц также будет составлять 12% от суммы операции.

Ранее брокеры сообщили о предписании российского регулятора с 3 марта с 09:00 взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.

В ЦБ России объяснили комиссию брокеров в 30% при покупке физлицами валюты.

В четверг, 3 марта, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 110 рублей.

В ЦБ заявили, что в период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии на Мосбирже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить