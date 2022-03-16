В ЛДПР попросили Набиуллину обязать коммерческие банки продавать валюту по курсу ЦБ

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Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в письме попросил главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину обязать коммерческие банки продавать валюту по курсу ЦБ.

По словам Нилова, ряд банков устанавливают собственный внутренний курс валют, «чем создают панические настроения на рынке».

«Прошу вас вмешаться в сложившуюся ситуацию и принять необходимые меры в отношении коммерческих банков с целью неукоснительного выполнения ими принятых Центральным Банком России решений», — приводит текст письма РИА Новости.

Банк России с 9 марта ввёл временный порядок операций с наличной валютой. 

Вице-спикер Совета Федерации, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлёв заявил, что ужесточение наказания за продажу валюты на чёрном рынке не обсуждается.

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