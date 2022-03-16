В ЛДПР попросили Набиуллину обязать коммерческие банки продавать валюту по курсу ЦБ
По словам Нилова, ряд банков устанавливают собственный внутренний курс валют, «чем создают панические настроения на рынке».
«Прошу вас вмешаться в сложившуюся ситуацию и принять необходимые меры в отношении коммерческих банков с целью неукоснительного выполнения ими принятых Центральным Банком России решений», — приводит текст письма РИА Новости.
Банк России с 9 марта ввёл временный порядок операций с наличной валютой.
Вице-спикер Совета Федерации, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлёв заявил, что ужесточение наказания за продажу валюты на чёрном рынке не обсуждается.