Компания Equinor увеличит экспорт газа в Европу на 1,4 млрд кубометров до конца 2022 года
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Equinor и её партнёры вместе с норвежскими властями предпринимают новые шаги для удовлетворения спроса на газ в Европе», — говорится в сообщении.
Как уточняется, «1,4 млрд куб. м газа удовлетворяют потребность в газе примерно 1,4 млн европейских домов в течение года».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его на возобновляемые источники.
В феврале министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби отметил, что объёмы поставок российского газа в Европу не может заместить ни одна страна.
Также итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.
Как отмечали в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе. В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.