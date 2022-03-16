Компания Equinor увеличит экспорт газа в Европу на 1,4 млрд кубометров до конца 2022 года

Норвежская компания Equinor до конца 2022 года увеличит экспорт газа в Европу на 1,4 млрд куб. м. Соответствующая информация приводится на сайте компании.

«Equinor и её партнёры вместе с норвежскими властями предпринимают новые шаги для удовлетворения спроса на газ в Европе», — говорится в сообщении.

Как уточняется, «1,4 млрд куб. м газа удовлетворяют потребность в газе примерно 1,4 млн европейских домов в течение года».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его на возобновляемые источники.

В феврале министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби отметил, что объёмы поставок российского газа в Европу не может заместить ни одна страна.

Также итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.

Как отмечали в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе. В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.