Глава МВФ высказалась о возможности мирового финансового кризиса из-за событий на Украине

Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит предпосылок для глобального финансового кризиса из-за событий на Украине и санкций, вводимых против России. Об этом сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряжённость банков с Россией, то это около $120 млрд. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой», — сказала Георгиева в интервью CBS.

По её словам, «МВФ будет пересматривать прогнозы экономического роста в сторону снижения на 2022 год, но это всё равно будет положительная величина».

11 марта президент США Джо Байден заявил о намерении Запада продолжать вводить санкции против России.

Ранее в заявлении МВФ отмечалось, что санкции Запада в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что санкции Запада в отношении России отразятся на восстановлении мировой экономики и нанесут ущерб всем сторонам.

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.

В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России.