Глава МВФ высказалась о возможности мирового финансового кризиса из-за событий на Украине
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«Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряжённость банков с Россией, то это около $120 млрд. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой», — сказала Георгиева в интервью CBS.
По её словам, «МВФ будет пересматривать прогнозы экономического роста в сторону снижения на 2022 год, но это всё равно будет положительная величина».
11 марта президент США Джо Байден заявил о намерении Запада продолжать вводить санкции против России.
Ранее в заявлении МВФ отмечалось, что санкции Запада в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что санкции Запада в отношении России отразятся на восстановлении мировой экономики и нанесут ущерб всем сторонам.
Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.
В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России.