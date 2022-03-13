Экономист Остапкович объяснил ситуацию с заморозкой $300 млрд золотовалютных резервов России

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT слова главы Минфина Антона Силуанова о том, что из-за санкций Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов России.

По словам эксперта, на деньги, номинированные в долларах, евро и йенах, западные страны наложили эмбарго, «заморозили на определённый период, но не отобрали».

«У нас сейчас в золотовалютных резервах остались только те бумаги и та наличность, которая номинирована в юанях, и плюс золото около 2,2 тыс. тонн, которые ликвидны», — отметил экономист.

Как утверждает Остапкович, на данный момент ресурсов, хранящихся в юанях и золоте, для России достаточно.

Ранее Силуанов заявил, что в настоящее время Западом заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов России.

Он также подчеркнул, что страна не отказывается от своих обязательств по госдолгу и будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы.