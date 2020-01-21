Эксперт оценил политику России в отношении золотовалютных резервов

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Заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова профессор доктор наук Валерий Масленников оценил политику России в отношении золотовалютных резервов.
Эксперт оценил политику России в отношении золотовалютных резервов
  • © Shannon Stapleton
  • Reuters

«Россия ведёт продуманную долгосрочную финансовую политику, которая более чем дальновидна. Ведь идёт постепенный процесс дедолларизации не только национальной экономики России, но и всей глобальной финансовой системы», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, мир признал, что золото снова является одной из основ глобальной денежной системы, и к нему вновь можно привязывать цену товара при сделках.

По мнению Масленникова, с точки зрения развития финансовой системы альтернативы золоту просто нет.

«Его накопление — это и защита от валютных рисков, и страховка от санкций, и, конечно, возможность заработать. Мир постепенно переходит на многовалютную систему расчётов», — добавил он.

Ранее ЦБ сообщал о золотовалютных резервах России.

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов в беседе с ФАН рассказал, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара.

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