ЦБ рассказал о золотовалютных резервах России

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В Центробанке рассказали о состоянии золотовалютных резервов России.
ЦБ рассказал о золотовалютных резервах России
  • Reuters

По данным регулятора, запасы монетарного золота в международных резервах России достигли 73 млн унций по состоянию на 1 января 2020 года. Это примерно на 5 млн унций больше по сравнению с 1 января 2019 года (67,9 млн унций).

Отмечается, что в настоящий момент стоимость золота в резервах страны достигает показателя в $110,376 млрд.

В июне прошлого года Всемирный совет по золоту назвал Россию мировым лидером по закупкам золота в I квартале 2019 года. 

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