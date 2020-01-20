ЦБ рассказал о золотовалютных резервах России

В Центробанке рассказали о состоянии золотовалютных резервов России.

По данным регулятора, запасы монетарного золота в международных резервах России достигли 73 млн унций по состоянию на 1 января 2020 года. Это примерно на 5 млн унций больше по сравнению с 1 января 2019 года (67,9 млн унций).

Отмечается, что в настоящий момент стоимость золота в резервах страны достигает показателя в $110,376 млрд.

В июне прошлого года Всемирный совет по золоту назвал Россию мировым лидером по закупкам золота в I квартале 2019 года.