Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

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Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла. Такие данные опубликовал Всемирный совет по золоту.

«Россия снова стала самым крупным покупателем, купив ещё 55,3 тонны в первом квартале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что центробанки во всём мире уже побили шестилетний рекорд по закупкам золота в 2019 году: было закуплено 145,5 тонн золота (на 68% больше, чем за аналогичный период 2018 года). 

На втором месте по данному показателю находится центробанк КНР (33 тонны).

Кроме того, лидирующие позиции на рынке также занимают Турция, Казахстан, Эквадор, Катар и Колумбия.

В третьем квартале 2018 года мировые центральные банки приобрели рекордный объём золота 148,4 тонны.

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