Депутат Гутенёв оценил вероятность дефолта в России

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о том, что дефолт в России из-за введённых в отношении страны санкций «не является невероятным событием».

«Если исходить из экономических предпосылок, а не политического заказного популизма, то вероятность дефолта в Российской Федерации ниже, чем вероятность дефолта в США с учётом их пенсионной политики, работы пенсионного станка, отрицательного внешнеторгового баланса и прочих диспропорций их национальной экономики», — рассказал депутат.

По мнению Гутенёва, в обозримой перспективе доверие к доллару «делает дефолт гораздо более вероятным» для США, чем для России.

Он также подчеркнул, что экономика России демонстрирует высокую устойчивость и обладает огромными сырьевыми запасами и качественным человеческим потенциалом.

Ранее глава МВФ Георгиева заявила, что вероятность дефолта в России «не является невероятным событием».

Она также отметила, что «беспрецедентные санкции, введённые против России, толкнули страну в рецессию».