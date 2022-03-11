Депутат Гутенёв оценил вероятность дефолта в России
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«Если исходить из экономических предпосылок, а не политического заказного популизма, то вероятность дефолта в Российской Федерации ниже, чем вероятность дефолта в США с учётом их пенсионной политики, работы пенсионного станка, отрицательного внешнеторгового баланса и прочих диспропорций их национальной экономики», — рассказал депутат.
По мнению Гутенёва, в обозримой перспективе доверие к доллару «делает дефолт гораздо более вероятным» для США, чем для России.
Он также подчеркнул, что экономика России демонстрирует высокую устойчивость и обладает огромными сырьевыми запасами и качественным человеческим потенциалом.
Ранее глава МВФ Георгиева заявила, что вероятность дефолта в России «не является невероятным событием».
Она также отметила, что «беспрецедентные санкции, введённые против России, толкнули страну в рецессию».