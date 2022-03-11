Политолог Суздальцев прокомментировал слова главы Госсовета КНР о санкциях против России
- Gettyimages.ru
«Я бы не сказал, что сейчас санкции нанесли какой-то колоссальный ущерб мировой экономике», — рассказал политолог.
Тем не менее, по словам эксперта, отказ Европы от российских энергоносителей, нефти и газа в рамках вводимых против России санкций может привести к негативным последствиям для Евросоюза.
«Кроме всего прочего, мы должны понимать, что будут последствия потом», — добавил Суздальцев.
Он также отметил, что происходящие изменения подходов в сфере энергетики и мировой экономики свидетельствуют о том, что человечество вступает в новую эпоху.
Ранее глава Госсовета КНР заявил, что санкции Запада против России «ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон».