Политолог Суздальцев прокомментировал слова главы Госсовета КНР о санкциях против России

Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT заявление главы Госсовета КНР Ли Кэцян о том, что санкции Запада в отношении России отразятся на восстановлении мировой экономики и нанесут ущерб всем сторонам.

«Я бы не сказал, что сейчас санкции нанесли какой-то колоссальный ущерб мировой экономике», — рассказал политолог.

Тем не менее, по словам эксперта, отказ Европы от российских энергоносителей, нефти и газа в рамках вводимых против России санкций может привести к негативным последствиям для Евросоюза.

«Кроме всего прочего, мы должны понимать, что будут последствия потом», — добавил Суздальцев.

Он также отметил, что происходящие изменения подходов в сфере энергетики и мировой экономики свидетельствуют о том, что человечество вступает в новую эпоху.

Ранее глава Госсовета КНР заявил, что санкции Запада против России «ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон».