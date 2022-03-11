В ЕС заявили о готовности усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию

Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Версале заявили о готовности усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию в связи с ситуацией на Украине.

«Мы намерены увеличивать давление на Россию и Белоруссию. Мы уже приняли значительные санкции и готовы быстро пойти дальше по пути принятия таких мер», — говорится в заявлении.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что страны G7 работают над новым пакетом санкций в отношении России.

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.

В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России.