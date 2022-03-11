В ЕС заявили о готовности усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию
«Мы намерены увеличивать давление на Россию и Белоруссию. Мы уже приняли значительные санкции и готовы быстро пойти дальше по пути принятия таких мер», — говорится в заявлении.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что страны G7 работают над новым пакетом санкций в отношении России.
Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.
В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России.