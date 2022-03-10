Новак: Россия видит возможности для увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов в Индию

Россия видит возможности для увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов в Индию, сообщил российский вице-премьер Александр Новак.

10 марта он провёл телефонный разговор с министром нефти и природного газа, городского развития и жилищного строительства Индии Хардипом Сингхом Пури, они обсудили сотрудничество стран в сфере ТЭК и образования.

«Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в Индию приблизился к $1 млрд, имеются хорошие возможности для увеличения этого показателя. Рассчитываем продолжить сотрудничество в области мирного атома, в частности по строительству энергоблоков АЭС на площадке «Куданкулам», — цитирует Новака пресс-служба правительства.

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что США запрещают ввозить нефть, нефтепродукты, уголь, газ, «но не уран».

По словам аналитика, потоки нефти и нефтепродуктов будут перераспределены на другие рынки.