The Telegraph: Лондон намерен добывать газ методом фрекинга для снижения энергозависимости

Власти Великобритании рассматривают возможность добычи газа методом фрекинга для снижения энергетической зависимости от России. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что британское правительство может выделить дополнительные инвестиции на развитие территорий для последующей добычи газа методом фрекинга.

Также власти страны могут передать Британской геологической службе две скважины для добычи сланцевого газа в Англии.

Ранее министр по бизнесу, энергетике и промышленности страны Кваси Квартенг заявил о намерении Британии остановить импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу текущего года.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News заявила, что призывает Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый сектора.