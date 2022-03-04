Член ОП Данюк прокомментировал призыв Трасс включить в санкции газовый и нефтяной сектора

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT призыв главы МИД Великобритании Лиз Трасс к Европе усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый сектора.

«В очередной раз Лиз Трасс показывает свою полную некомпетентность, потому что когда призывает Европу распространить санкции против России на нефтегазовый сектор, она фактически выписывает смертный приговор европейской промышленности. Сама Британия в меньшей степени зависит от поставок российских углеводородов», — рассказал Данюк.

Он подчеркнул, что Германия, как «главный локомотив Европы», не может на должном уровне поддерживать производство своих товаров, в том числе высокотехнологичных, без углеводородов.

«Россия в этом смысле — поставщик надёжный и безальтернативный», — добавил специалист.

Эксперт предположил, что Трасс не понимает, какие последствия могут быть от подобных санкций для Европы.

«Сердце Европы — это её промышленность, её экономика, оно перестанет биться и работать, если по этому сердцу не будет проходить кровь в виде российских углеводородов», — заключил собеседник RT.

Ранее Трасс в эфире телеканала Sky News заявила, что призывает Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый сектора.