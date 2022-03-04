Глава МИД Британии призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News заявила, что призывает Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый сектора.
Глава МИД Британии призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Соответствующее заявление она сделала в преддверии встречи G7 и участия в Совете ЕС по иностранным делам.

«Мы также будем говорить о санкциях, мы были очень координированными в вопросе санкций, мы демонстрируем полное единство, что оказывает большое негативное влияние на Россию, но мы должны сделать больше, в особенности обратить внимание на нефтяной и газовый сектора, как мы можем уменьшить зависимость по всей Европе от российского газа... За это я буду выступать на встрече как G7, так и на дискуссиях ЕС», — цитирует её ТАСС.

Ранее Трасс заявила, что все российские банки должны быть отключены от SWIFT в связи со спецоперацией России на Украине, она будет добиваться этого.

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