В Британии заявили о планах отказа от импорта российской нефти к концу 2022 года

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Великобритания остановит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу текущего года, заявил министр по бизнесу, энергетике и промышленности страны Кваси Квартенг.
В Британии заявили о планах отказа от импорта российской нефти к концу 2022 года
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  • © Dan Kitwood

«Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года», — приводит РИА Новости слова Квартенга в Twitter.

По его словам, данный переход даст достаточно времени для замены импорта из России, который составляет 8% спроса в Великобритании.

Ранее сообщалось, что нефтяная компания ВР из Великобритании не станет заключать новые контракты на приобретение нефти и газа в России.

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