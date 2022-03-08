В Британии заявили о планах отказа от импорта российской нефти к концу 2022 года

Великобритания остановит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу текущего года, заявил министр по бизнесу, энергетике и промышленности страны Кваси Квартенг.

«Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года», — приводит РИА Новости слова Квартенга в Twitter.

По его словам, данный переход даст достаточно времени для замены импорта из России, который составляет 8% спроса в Великобритании.

Ранее сообщалось, что нефтяная компания ВР из Великобритании не станет заключать новые контракты на приобретение нефти и газа в России.