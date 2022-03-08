Bloomberg: британская ВР не будет заключать контракты на покупку нефти и газа в России
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«Единственным исключением была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям», — цитирует собеседника агентства ТАСС.
Вице-премьер России Александр Новак ранее предупредил о последствиях для мирового рынка при отказе от российской нефти.
Он также заявил о попытках Европы переложить провалы своей энергополитики, которые вызвали рост цен на нефть и газ, но Россия не имеет отношения к текущему взлёту цен.
Цена газа в Европе превысила $3200 за 1 тыс. кубометров на открытии торгов.