Bloomberg: британская ВР не будет заключать контракты на покупку нефти и газа в России

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Нефтяная компания ВР из Великобритании не станет заключать новые контракты на приобретение нефти и газа в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
Bloomberg: британская ВР не будет заключать контракты на покупку нефти и газа в России
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«Единственным исключением была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям», — цитирует собеседника агентства ТАСС.

Вице-премьер России Александр Новак ранее предупредил о последствиях для мирового рынка при отказе от российской нефти.

Он также заявил о попытках Европы переложить провалы своей энергополитики, которые вызвали рост цен на нефть и газ, но Россия не имеет отношения к текущему взлёту цен.

Цена газа в Европе превысила $3200 за 1 тыс. кубометров на открытии торгов.

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