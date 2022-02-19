Глава ЕК назвала странным сокращение поставок «Газпромом» на фоне высоких цен на газ

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала странным решение «Газпрома» о сокращении объёмов поставок газа на фоне высоких цен на топливо в Европе.
Глава ЕК назвала странным сокращение поставок «Газпромом» на фоне высоких цен на газ
  • AP

«Газпром» сознательно пытается поставлять как можно меньше, когда цены летят вверх. Это очень странное поведение для компании», — приводит РИА Новости слова фон дер Ляйен в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее «Газпром» не забронировал мощности для транзита газа через Украину и Польшу по газопроводу Ямал — Европа в марте.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что «Газпром» не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз.

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