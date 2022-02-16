Объём газа в европейских хранилищах составляет менее 7% от закачанного летом

Короткая ссылка
В европейских хранилищах осталось менее 7% от объёма газа, закачанного в летний период, заявили в «Газпроме».
Объём газа в европейских хранилищах составляет менее 7% от закачанного летом
  • Gettyimages.ru

«Отобрано уже 93,4% от объёма газа, закачанного в летний период, то есть осталось менее 7%. Объём активного газа в европейских хранилищах на 14 февраля составляет всего 32 млрд куб. м», — говорится в заявлении компании.

В «Газпроме» ранее сообщали, что в европейских ПХГ осталось менее четверти закачанного летом газа.

Эксперт Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR) Мартин Пайн заявил, что Германия не сможет оперативно найти замену российскому газу, углю и нефти в случае остановки поставок.

По данным BGR, на Россию приходится около 34% импорта нефти, более 50% — газа и 45% — каменного угля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить