Объём газа в европейских хранилищах составляет менее 7% от закачанного летом

В европейских хранилищах осталось менее 7% от объёма газа, закачанного в летний период, заявили в «Газпроме».

«Отобрано уже 93,4% от объёма газа, закачанного в летний период, то есть осталось менее 7%. Объём активного газа в европейских хранилищах на 14 февраля составляет всего 32 млрд куб. м», — говорится в заявлении компании.

В «Газпроме» ранее сообщали, что в европейских ПХГ осталось менее четверти закачанного летом газа.

Эксперт Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR) Мартин Пайн заявил, что Германия не сможет оперативно найти замену российскому газу, углю и нефти в случае остановки поставок.

По данным BGR, на Россию приходится около 34% импорта нефти, более 50% — газа и 45% — каменного угля.