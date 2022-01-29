Die Welt: ФРГ не сможет быстро найти замену российским энергоносителям при остановке поставок

Короткая ссылка
Германия не сможет оперативно найти замену российскому газу, углю и нефти в случае остановки поставок, заявил эксперт Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR) Мартин Пайн.
Die Welt: ФРГ не сможет быстро найти замену российским энергоносителям при остановке поставок
  • Legion-Media

«Найти замену для энергетического сырья в таком объёме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно», — приводит его слова Die Welt.

По данным BGR, на Россию приходится около 34% импорта нефти, более 50% газа и 45%  каменного угля.

Высокопоставленный представитель американской администрации ранее заявил, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы в разных регионах мира на случай «прекращения поставок из России».

По его словам, при этом США считают «менее вероятным» сценарий прекращения поставок российских энергоносителей по другим европейским маршрутам, но готовятся к нему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить