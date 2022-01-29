Die Welt: ФРГ не сможет быстро найти замену российским энергоносителям при остановке поставок

Германия не сможет оперативно найти замену российскому газу, углю и нефти в случае остановки поставок, заявил эксперт Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR) Мартин Пайн.

«Найти замену для энергетического сырья в таком объёме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно», — приводит его слова Die Welt.

По данным BGR, на Россию приходится около 34% импорта нефти, более 50% газа и 45% каменного угля.

Высокопоставленный представитель американской администрации ранее заявил, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы в разных регионах мира на случай «прекращения поставок из России».

По его словам, при этом США считают «менее вероятным» сценарий прекращения поставок российских энергоносителей по другим европейским маршрутам, но готовятся к нему.