«Газпром» не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа на март

«Газпром» не забронировал мощности для транзита газа через Украину и Польшу по газопроводу Ямал — Европа в марте.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные площадки GSA Platform.

Предложение забронировать транзитные мощности через Польшу в объёме 89,1 млн кубометров газа в сутки и через Украину в объёме 9,8 млн кубометров осталось невостребованным.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу на протяжении последних недель.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что «Газпром» не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз.