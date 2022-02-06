Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия строго выполняла свои обязательства по поставкам газа

На протяжении последних недель Россия строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«В последние недели, несмотря на то что Россия строго выполняла свои договорные обязательства, российская госкомпания «Газпром» отказалась совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ», — написал он в своём блоге.

По словам Борреля, это только больше усилило «нервозное положение» на рынке.

Он также сообщил, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Евросоюзе выросли в шесть — десять раз. По мнению главы европейской дипломатии, это связано с проблемами со спросом и предложением на глобальном уровне.

Ранее Боррель заявил, что не считает Россию причастной к повышению стоимости газа в Европе.