Постпред России Чижов заявил, что «Газпром» не обязан увеличивать экспорт газа в ЕС

«Газпром» не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Нет, конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного «голубого топлива» в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось», — ответил Чижов на вопрос об обязанности компании наращивать объёмы газовых поставок в ЕС.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на протяжении последних недель Россия строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа.

Он также отметил непричастность России к повышению цен на газ в Европе.