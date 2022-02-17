Еврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в Европу

В январе 2021 года Евросоюз импортировал из США рекордный объём СПГ на сумму €4,1 млрд и желает, чтобы американцы стали основным поставщиком газа в союз, заявили в Еврокомиссии.

Такие заявления содержатся в документе Еврокомиссии «Торговля СПГ между ЕС и США».

«Данные показывают, что в 2021 году экспорт СПГ в ЕС был самым высоким по объёму, составив более 22 млрд куб. м с оценочной стоимостью €12 млрд. В январе 2022 года импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 млрд куб. м… Это оценивается в €4,1 млрд», — приводит текст документа РИА Новости.

Как утверждается, в дальнейшем будут предприниматься действия, направленные на то, чтобы «сделать США основным поставщиком газа в Европу».

Ранее в МИД России заявили, что США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе.

В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.

Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.