Зеленский сообщил о разногласиях с Шольцем по рискам из-за «Северного потока — 2»

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем риски, связанные с газопроводом «Северный поток — 2».
Зеленский сообщил о разногласиях с Шольцем по рискам из-за «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Детально обсудили риски по безопасности, связанные с «Северным потоком — 2», и здесь у нас есть некоторые разногласия в оценках», — цитирует Зеленского РИА Новости.

По словам украинского лидера, Киев рассматривает газопровод исключительно через призму энергетической угрозы и угрозы в сфере безопасности. Он подчеркнул, что проект является геополитическим оружием, в связи с чем Украине нужны энергетические гарантии безопасности.

«Я предложил начать конкретный стратегический диалог в энергетической сфере, в рамках которого будут выработаны энергетические гарантии и действенная поддержка нашей страны», — заявил Зеленский.

В заключение он добавил, что Германия должна стать гарантом продолжения транзита газа по территории Украины.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов высказал мнение, что запуск газопровода «Северный поток — 2» в первую очередь отвечает интересам европейских потребителей.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT заявил, что газопровод нужен и важен и для России, и для европейцев.

Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил обеспокоенность, что страны Запада превратили газопровод СП-2 в инструмент давления на Москву

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