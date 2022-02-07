Аналитик Юшков назвал заученным шаблоном обвинения Борреля в адрес России

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Полина Полетаева
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия использует поставки энергии в Европу в качестве оружия.
Аналитик Юшков назвал заученным шаблоном обвинения Борреля в адрес России
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«Они постоянно говорят, что Россия политизирует энергетику, Россия использует «Северный поток — 2» в качестве политического инструмента, но при этом не говорят, чего мы этим хотим добиться. То есть они заучили эту шаблонную фразу и постоянно её повторяют, не понимая при этом смысла», — сказал эксперт.

Он напомнил, что США неоднократно «грозились перекрыть «Северный поток — 2», если Россия будет себя политически неправильно вести».

«Это разве не политизация энергетики? Они открыто говорят, что пока СП-2 не запущен, он является хорошим инструментом давления на Россию. Сами нас обвиняют — и тут же без всякого зазрения совести политизируют энергетику, причём в открытую, даже не скрывая», — добавил Юшков.

Аналитик также отметил, что Россия не формирует цены на газовом рынке.

«Изначально всё началось с того, что европейцы провели ускоренный энергопереход и сделали ставку на развитие возобновляемой энергетики. И эта самая возобновляемая энергетика в 2021 году не дала им те объёмы, которые они планировали. И всё, сразу возник дефицит энергии. Его попытались возместить газом, но потребление газа тоже возросло. И в итоге возник глобальный дефицит», — заключил собеседник RT.

Ранее Боррель обвинил Россию в использовании энергопоставок в Европу в качестве оружия.

Он также сообщил, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Евросоюзе выросли в шесть-десять раз. 

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