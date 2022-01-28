Аналитик Бодрова прокомментировала ситуацию вокруг криптовалют

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Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала ситуацию вокруг криптовалют.
Аналитик Бодрова прокомментировала ситуацию вокруг криптовалют
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«Ожидается, что в феврале Белый дом США опубликует общегосударственную стратегию в отношении криптовалют. Уже сейчас идут работы по анализу рисков и преимуществ цифровых активов и совещания между ведомствами. В целом фокус в 2022 году здесь сосредоточен на регулировании криптовалютных бирж», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как прогнозирует Бодрова, курс биткоина может снизиться до $30 тыс. на фоне сильного доллара и снижения американских рынков капитала.

Со своей стороны, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев предположил, что в феврале главная криптовалюта может оказаться ниже $30 тыс.

Он также назвал общемировым трендом ужесточение регулирования криптоактивов.

Ранее российский президент Владимир Путин попросил правительство страны и Центробанк провести дискуссии касательно криптовалюты и сообщить о результатах.

25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в стране. Он отметил, что считает необходимым ввести регулирование рынка цифровых активов. Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина.

21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.

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