FT: ЕЦБ попросил банки рассказать о сценарии действий в случае отключения России от SWIFT

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Европейский центробанк попросил представленные в России банки рассказать о сценарии действий в случае отключения страны от SWIFT.
FT: ЕЦБ попросил банки рассказать о сценарии действий в случае отключения России от SWIFT
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Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Также ЕЦБ призвал кредиторов, которые представлены в России, приготовиться к возможному введению международных санкций в том случае, если российская сторона «нападёт на Украину», передаёт РИА Новости

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство страны обсуждает с США возможность отключения России от SWIFT в случае якобы вероятного вторжения российских войск на Украину.

Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что угрозы отключить Россию от системы SWIFT несерьёзны.

Глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

В Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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