Премьер Джонсон: Британия и США обсуждают возможность отключения России от SWIFT

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство Великобритании обсуждает с США возможность отключения России от SWIFT в случае якобы возможного вторжения российских войск на Украину.

«Что касается вопроса о SWIFT и международных финансовых операций, то, без сомнения, это было бы очень действенным оружием, однако использовать его можно лишь с помощью Соединённых Штатов. Мы обсуждаем эту тему», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем Джонсон отметил, что в Лондоне должны использовать все имеющиеся дипломатические возможности.

Ранее глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что угрозы отключить Россию от системы SWIFT несерьёзны.