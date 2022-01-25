Премьер Джонсон: Британия и США обсуждают возможность отключения России от SWIFT

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство Великобритании обсуждает с США возможность отключения России от SWIFT в случае якобы возможного вторжения российских войск на Украину.
Премьер Джонсон: Британия и США обсуждают возможность отключения России от SWIFT
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«Что касается вопроса о SWIFT и международных финансовых операций, то, без сомнения, это было бы очень действенным оружием, однако использовать его можно лишь с помощью Соединённых Штатов. Мы обсуждаем эту тему», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем Джонсон отметил, что в Лондоне должны использовать все имеющиеся дипломатические возможности.

Ранее глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что угрозы отключить Россию от системы SWIFT несерьёзны.

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