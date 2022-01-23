Дипломат Гаврилов назвал несерьёзными угрозы отключить Россию от системы SWIFT

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Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала «ИЗОЛЕНТА live» заявил, что угрозы отключить Россию от системы SWIFT несерьёзны.
Дипломат Гаврилов назвал несерьёзными угрозы отключить Россию от системы SWIFT
  • РИА Новости

«Отключить Россию — с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом: «Ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, данная ситуация напоминает ему «животное, которое ест кактус, — колется, но всё равно продолжает есть».

Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек назвал отключение России от SWIFT крайней мерой.

18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США всё ещё рассматривают вероятность отключения России от SWIFT в случае «вторжения на Украину», консультации с европейскими партнёрами по этому поводу ведутся.

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