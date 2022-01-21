Глава Минэкономики ФРГ Хабек назвал отключение России от SWIFT крайней мерой

Отключение России от SWIFT — это крайняя мера, нет смысла строить догадки об «абстрактных санкциях», заявил глава Минэкономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью Spiegel.

«Это крайняя экономическая санкция, но здесь я не буду строить догадок», — цитирует политика РИА Новости.

По его словам, нет смысла говорить об «абстрактных санкциях», так как главная цель заключается в достижении деэскалации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США всё ещё рассматривают вероятность отключения России от SWIFT в случае «вторжения на Украину», консультации с европейскими партнёрами по этому поводу ведутся.