Глава Минэкономики ФРГ Хабек назвал отключение России от SWIFT крайней мерой

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Отключение России от SWIFT — это крайняя мера, нет смысла строить догадки об «абстрактных санкциях», заявил глава Минэкономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью Spiegel.
Глава Минэкономики ФРГ Хабек назвал отключение России от SWIFT крайней мерой
  • © JACQUES COLLET / BELGA
  • AFP

«Это крайняя экономическая санкция, но здесь я не буду строить догадок», — цитирует политика РИА Новости.

По его словам, нет смысла говорить об «абстрактных санкциях», так как главная цель заключается в достижении деэскалации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США всё ещё рассматривают вероятность отключения России от SWIFT в случае «вторжения на Украину», консультации с европейскими партнёрами по этому поводу ведутся.

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