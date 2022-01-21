Глава Минэкономики ФРГ Хабек назвал отключение России от SWIFT крайней мерой
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- AFP
«Это крайняя экономическая санкция, но здесь я не буду строить догадок», — цитирует политика РИА Новости.
По его словам, нет смысла говорить об «абстрактных санкциях», так как главная цель заключается в достижении деэскалации.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США всё ещё рассматривают вероятность отключения России от SWIFT в случае «вторжения на Украину», консультации с европейскими партнёрами по этому поводу ведутся.