В Российской гильдии пекарей дали прогноз по ценам на хлеб в 2022 году

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Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон дал прогноз по ценам на хлебобулочные изделия в 2022 году.
В Российской гильдии пекарей дали прогноз по ценам на хлеб в 2022 году
  • Legion-Media

«Потребление хлебобулочных изделий в России постепенно растёт. Это пекарей радует. По итогам прошлого года в среднем цены выросли чуть менее, чем на 9%», — заявил он в беседе с НСН.

С другой стороны, отметил Кацнельсон, в настоящее время появляется всё больше пекарен, где товар продают по комфортным ценам.

Тем не менее, по его мнению, по итогам текущего года можно будет говорить о росте цен на хлеб в пределах 8—9%.

«Хлеб — это продукт региональный, поэтому цены разнятся в сельской местности и в крупных городах. Везде достаточно плотная конкуренция, она растёт. Поэтому ценовой фактор не приоритетный для отрасли», — заключил он.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал ситуацию с ценами на икру в России.

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