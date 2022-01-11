В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию с ценами на икру

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал ситуацию с ценами на икру в России.

«По нашим ветеринарно-сопроводительным документам, на конец 2021 года в стране произведено 193 т чёрной икры и 29,5 тыс. т красной икры. Благодаря системам удалось выявить, что часть икры не соответствует требованиям безопасности и качества», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, нередко цены могут повышаться искусственно, так как продукция не соответствует задекларированным параметрам.

Как пояснил Данкверт, в консервах с сайрой данной рыбы может и не оказаться, а вместо неё в банке будет более дешёвая сельдь.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков в беседе с НТВ прокомментировал ситуацию с ценами на красную икру.