В Минздраве рассказали, что здоровый образ жизни прямо влияет на экономику

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Первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский заявил, что страна может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов, если не начать привлекать молодёжь к здоровому образу жизни.
В Минздраве рассказали, что здоровый образ жизни прямо влияет на экономику
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Мы действительно (должны) какой-то новый канал коммуникации налаживать, возможно, с работодателем, потому что мы находимся в витке, когда мы теряем трудоспособное и работоспособное население и тем самым наносим ещё и ущерб нашей экономике, у нас снова начинает не хватать ресурсов», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что работа со здоровым образом жизни населения не даст быстрого результата.

«Но этот фундамент нужно закладывать сейчас, иначе через 15 лет система точно разорится. Такое может действительно произойти, и нагрузка будет возрастать кратно на систему», — добавил он.

Ранее сообщалось, что с сентября 2020 по сентябрь 2021 года число работающих граждан России от 20 до 29 лет сократилось на 460,5 тыс. человек.

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