За год число работников моложе 30 лет в России уменьшилось на 460 тысяч

За год число работников моложе 30 лет в России уменьшилось на 460,5 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанных на информации Росстата.

С сентября 2020-го по сентябрь 2021 года число трудящихся россиян в возрасте от 20 до 29 лет сократилось на 460,5 тыс. человек. Отмечается, что это самая работоспособная категория молодёжи.

Отмечается, что при этом общее количество работающих во всех возрастных группах за тот же период увеличилось на 1,84 млн — до 72,3 млн человек.

В декабре 2021 года на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что из-за демографических проблем в России не хватает рабочих рук.

Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством «Прайм» рассказала об особенностях учёта трудового стажа в России при начислении пенсий.