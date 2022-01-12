Экономист Григорьева объяснила особенности учёта трудового стажа при начислении пенсии
- РИА Новости
«Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтён специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжёлые климатические условия, и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», — заявила она.
Григорьева также напомнила, что с 2012 года в России трудовой стаж не учитывает время очного обучения студента.
При этом отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет и срок службы в армии учитываются лишь в случае, если до и после наступления этих периодов гражданин работал.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о дополнительной индексации пенсий по фактической инфляции в России будет принято в ближайшее время.