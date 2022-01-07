В Госдуме прокомментировали результаты опроса граждан Германии о «Северном потоке — 2»

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что 60% граждан Германии поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2».
В Госдуме прокомментировали результаты опроса граждан Германии о «Северном потоке — 2»
  • Legion-Media

«Безусловно, проект важен в первую очередь для немцев, а потом уже для Европы. Газ, который поступит по «Северному потоку — 2», будет дешёвым для немецких домовладений и компаний. С учётом того, что сейчас на рынке газ очень дорогой, все понимают, что запуск «Северного потока — 2», безусловно, позволит снизить цены на газ», — сказал депутат.

Он отметил, что «на этом фоне затягивание согласования запуска проекта удивляет».

«Я думаю, это удивляет и граждан Германии, и предпринимателей. Совершенно необъяснимо, зачем тянуть с запуском, когда это снизит цены на газ в Европе и мире. В этом заинтересованы все», — заключил Ананских.

Ранее институт Infratest dimap по заказу телеканала ARD провёл опрос среди граждан Германии.

Результаты показали, что проект газопровода поддерживают 70% населения на востоке Германии и 57% в западной части страны.

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