Аналитик Юшков прокомментировал результаты опроса граждан Германии о «Северном потоке — 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что 60% граждан поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Немцы довольно прагматично всегда относились к сотрудничеству с Россией... Как только начинается дефицит газа, а в 2021 году произошёл газовый кризис, сразу же это отразилось на тарифах на отопление и электроэнергию. И те самые простые немцы, о которых, собственно, идёт речь, сразу из своего кошелька начинают выкладывать больше. И естественно, им это не нравится, потому что тарифы за последние годы выросли в разы», — сказал эксперт.

По его мнению, немцы подразумевают, что наличие «Северного потока — 2» внесёт стабильность в поставки газа.

«Они считают, что чем больше российского газа будет приходить, тем дешевле всё это будет, тем меньше будут расти тарифы. И тем спокойнее будет. Поэтому немцы здесь не то чтобы о России думают. Нет, они думают о собственных тарифах и кошельке. В этом плане обычные люди, естественно, прагматичные», — заключил эксперт.

Ранее институт Infratest dimap по заказу телеканала ARD провёл опрос среди граждан Германии.

Результаты показали, что проект газопровода поддерживают 70% населения на востоке Германии и 57% в западной части страны.