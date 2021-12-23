В Госдуме прокомментировали слова депутата бундестага о «Северном потоке — 2» и кризисе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT оценил заявление депутата бундестага о том, что затягивание запуска «Северного потока — 2» усугубит кризис в ЕС.

«Затягивание «Северного потока — 2» безусловно усиливает энергетический кризис в Европе. Для меня вообще очень странно почему, если сейчас есть возможность увеличить объёмы поставок газа, происходит затягивание получения и согласования в экспертизе. Мне кажется, было бы логично запустить «Северный поток» и снять этот энергетический кризис. Потому что, конечно, цена на газ бьёт рекорды», — сказал депутат.

Он отметил, что в управляющую компанию проекта, помимо «Газпрома» входят и европейские компании.

«Они также заинтересованы в дополнительных поставках газа в Европу и снижения кризиса. Почему не даёт добро комиссия в Германии для меня непонятно. Мне кажется, что они пилят сук, на котором сидят. Совершенно не логично. Я был уверен, что добро будет получено в ближайшее время, а мы видим, что в ущерб экономики Германии и в ущерб её жителям этого не происходит», — добавил Ананских.

Ранее эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре заявил, что затягивание запуска «Северного потока — 2» будет способствовать обострению энергетического кризиса в Европе.