Путин подписал закон о бюджете на 2022 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе предусмотрен профицит бюджета в 2022 и 2023 годах в 1% и 0,2% ВВП соответственно, а в 2024 году — дефицит в 0,3% ВВП.

Доходы бюджета на 2022 год утверждены в объёме 25,02 трлн рублей, на 2023 год — 25,54 трлн, на 2024 год — 25,83 трлн; расходы — 23,69 трлн рублей, 25,24 трлн и 26,35 трлн соответственно.

На реализацию национальных проектов в 2022 году выделено 2,74 трлн рублей, в 2023 году — 2,88 трлн рублей, в 2024-м — 2,98 трлн рублей.

24 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.