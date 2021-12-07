Путин подписал закон о бюджете на 2022 год

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Путин подписал закон о бюджете на 2022 год
  • AP

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе предусмотрен профицит бюджета в 2022 и 2023 годах в 1% и 0,2% ВВП соответственно, а в 2024 году — дефицит в 0,3% ВВП. 

Доходы бюджета на 2022 год утверждены в объёме 25,02 трлн рублей, на 2023 год — 25,54 трлн, на 2024 год — 25,83 трлн; расходы — 23,69 трлн рублей, 25,24 трлн и 26,35 трлн соответственно. 

На реализацию национальных проектов в 2022 году выделено 2,74 трлн рублей, в 2023 году — 2,88 трлн рублей, в 2024-м — 2,98 трлн рублей.

24 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить