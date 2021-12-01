Совфед одобрил федеральный бюджет России на 2022 — 2024 годы

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на следующие три года, сообщает РИА Новости.

Доходы бюджета на 2022 год утверждены в объёме 25,02 трлн рублей, на 2023 год — 25,54 трлн, на 2024 год — 25,83 трлн.

Расходы — 23,69 трлн рублей, 25,24 трлн и 26,35 трлн соответственно.

Министр финансов Антон Силуанов, выступая на форуме ВТБ «Россия зовёт», прокомментировал бюджетную политику России.

Он заявил, что «бюджет должен быть сбалансирован, (быть. — RT) даже умеренно жёстким,, а денежно-кредитная политика должна быть более-менее мягкой, адекватной».

Силуанов добавил, что «жёсткость бюджета, сбалансированность бюджета и низкие ставки — то, что нужно, чтобы развивать экономику, стимулировать бизнес не путём раздачи денег из бюджета, а путём дешёвого кредита».