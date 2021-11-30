Силуанов прокомментировал бюджетную политику России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая на форуме ВТБ «Россия зовёт», прокомментировал бюджетную политику России.

Он заявил, что «бюджет должен быть сбалансирован, (быть. — RT) даже умеренно жёстким, а денежно-кредитная политика должна быть более-менее мягкой, адекватной».

«Мы не можем всем секторам из бюджета помогать, всем субсидировать ставки», — цитирует РИА Новости Силуанова.

По его словам «задача бюджетной политики заключается в том, чтобы вовремя уйти — «раз, и не допустить инфляционного стимула — два».

Он добавил, что «жёсткость бюджета, сбалансированность бюджета и низкие ставки — то, что нужно, чтобы развивать экономику, стимулировать бизнес не путём раздачи денег из бюджета, а путём дешёвого кредита».

Ранее Силуанов в рамках встречи глав минфинов и управляющих центральными банками стран G20 призвал не допустить раскручивания стагфляционной спирали.