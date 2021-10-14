Силуанов призвал не допустить раскручивания стагфляционной спирали в мире

Министр финансов России Антон Силуанов в рамках встречи глав минфинов и управляющих центральными банками стран G20 призвал не допустить раскручивания стагфляционной спирали.

Об этом информирует пресс-служба Минфина.

Силуанов заявил о рисках развития стагфляционного сценария в мировой экономике.

Он обратил внимание на то, что уже в 14 странах G20 инфляция превышает целевой показатель. Министр добавил, что во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны. По данным Минфина, это произошло из-за применения стимулов, несоразмерных с возможностями восстановления экономик.

«Министр заявил, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики и рекомендовал странам G20 также перейти к скорейшей нормализации с целью контроля над инфляцией», — отметили в министерстве.

Силуанов добавил, что сейчас «важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали».

Ранее сообщалось, что ФРС США ухудшила прогнозы по безработице и росту ВВП и повысила прогноз по инфляции.