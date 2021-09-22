ФРС США ухудшила прогнозы по безработице и росту ВВП и повысила прогноз по инфляции

ФРС США понизила прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 7 до 5,9%. Также регулятор ухудшил прогноз по безработице в 2022 году с 4,5 до 4,8%. Прогноз по инфляции в 2021 году повышен с 3,4 до 4,2%, в 2022 году — с 2,1 до 2,2%.

Reuters

На 2022 год прогноз по росту ВВП улучшен до 3,8% с 3,3%, ожидавшихся в июне. 22 сентября ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых.