Госдума приняла закон о российском бюджете на 2022—2024 годы

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

Об этом сообщает ТАСС.

Доходы российского бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году — 25,540 трлн рублей, в 2024 году — 25,831 трлн рублей.

Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году — 25,241 трлн рублей, в 2024 году — 26,354 трлн рублей.

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022—2024 годы. В частности, депутаты одобрили поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума на уровень выше инфляции.

Замминистра финансов России Ирина Окладникова в ходе заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам отмечала, что финансовые средства для обеспечения поправок, касающихся повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на 8,6%, предусмотрены проектом федерального бюджета.