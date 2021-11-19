В Минфине сообщили о предусмотренных в бюджете средствах на повышение МРОТ
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- РИА Новости
Об этом заявила замминистра финансов России Ирина Окладникова в ходе заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«Исходя из той ведомственной структуры, которая в законопроекте предусмотрена, эти средства предусмотрены по разделу, подразделу и зарезервированы», — приводит её слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума.
Путин предложил с 2022 года увеличить прожиточный минимум в стране до 12 654 рублей.
Также президент высказался в пользу увеличения минимального размера оплаты труда, предложив поднять его до 13 890 рублей.