В Минфине сообщили о предусмотренных в бюджете средствах на повышение МРОТ

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Финансовые средства для обеспечения поправок, касающихся повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на 8,6%, предусмотрены проектом федерального бюджета.
В Минфине сообщили о предусмотренных в бюджете средствах на повышение МРОТ
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом заявила замминистра финансов России Ирина Окладникова в ходе заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Исходя из той ведомственной структуры, которая в законопроекте предусмотрена, эти средства предусмотрены по разделу, подразделу и зарезервированы», — приводит её слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума.

Путин предложил с 2022 года увеличить прожиточный минимум в стране до 12 654 рублей.

Также президент высказался в пользу увеличения минимального размера оплаты труда, предложив поднять его до 13 890 рублей.

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